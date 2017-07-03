Захар Виноградов, руководитель специальных проектов международного информационного агентства «Россия сегодня», обозреватель РИА Новости, координатор Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, Лиги экспертов постсоветского пространства, на прошедшем Международном южнокавказском медиафоруме (организаторы с российской стороны — политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), с грузинской — газета «Грузия и мир») был одним из модераторов мероприятия.

В эксклюзивном интервью haqqin.az эксперт рассказал, является ли МИА «Россия сегодня» неким оружием или ресурсом для продвижения интересов России на постсоветском пространстве, и о многом другом.

«Начнем с того, что МИА «Россия сегодня» — государственное агентство, и это очень важно. У нас в России, как вы наверняка знаете, есть частные издания и информационные агентства и государственные. Последние должны отражать то, что происходит в стране, те взгляды и политику, которую проводит государство и его лидеры. Прежде всего имеется в виду наш президент, премьер, Госдума и т.д. Наша задача —донести до читателя конкретные решения, которые принимаются во власти, какова их реакция на те или иные события», — отметил Виноградов.

При этом, по словам собеседника, МИА «Россия сегодня» не является пропагандистским ресурсом: «Мы информируем, а не пропагандируем. А вот частные агентства, не связанные с государством, имеют право давать или не давать какую-либо информацию».

По словам Виноградова, РИА Новости, которое работает в составе МИА «Россия сегодня», является крупнейшим информагентством не только в России, но и вообще на всем постсоветском пространстве.

«У нас самая исчерпывающая информация по всем вопросам, в том числе связанным с правительством страны. Еще раз подчеркну: пропагандистской составляющей у нас нет в прямом смысле этого слова. Но мы, естественно, продвигаем интересы Российской Федерации в информационном плане. В том числе и в странах СНГ, где у нас есть представительства», — подчеркнул эксперт.

— Иногда некоторые публикации в РИА Новости вызывают удивление и непонимание. К примеру, в заголовках и текстах говорится о «министерстве обороны» «Нагорно-Карабахской Республики» без кавычек…

— Понимаете, у нас ежедневно выходит больше тысячи новостей. Кроме того, есть различные публикации, статьи, комментарии и так далее. Работают и информационные агентства-сателлиты. Так что, возможно, в каких-то случаях это недоработка кого-то из редакторов. Я этого не исключаю.

Сразу скажу, я не контролирую этот процесс. У нас, конечно, есть сложности с классификацией отдельных образований. Ну, скажем, «ДНР» и «ЛНР» (непризнанные «Донецкая Народная Республика» и «Луганская Народная Республика» — ред.). Задача информагентства — подача объективной информации, и потому мы стараемся избегать каких-то уничижительных характеристик. Но каких-то четких правил называть непризнанными республиками или, наоборот, поднимать их статус, этого нет.

— Давайте проясним, когда названия непризнанных образований даются без кавычек — это скорее всего недоработка?

— Да, скорее всего так.

— Но можно ли надеяться, что за этим будут внимательнее следить?

— Да, я, конечно же, передам эту информацию.