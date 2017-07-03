Ильхам Алиев написал Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником его страны.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и в Вашем лице американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки — Днем независимости.

В течение 25 лет после установления дипломатических связей дружественные и партнерские отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки динамично и всесторонне развивались и достигли уровня стратегического партнерства», — говорится в письме, опубликованном на сайте президента.

В своем письме Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку "возлагает большие надежды на США как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас в мирном и справедливом урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана".

Ильхам Алиев отметил, что урегулирование конфликта позволит освободить оккупированные территории Азербайджана и вернуться более 1 млн наших соотечественников в родные дома.