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Ильхам Алиев написал Трампу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником его страны. 

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени азербайджанского народа искренне поздравляю Вас и в Вашем лице американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки  Днем независимости.

В течение 25 лет после установления дипломатических связей дружественные и партнерские отношения между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки динамично и всесторонне развивались и достигли уровня стратегического партнерства»,  говорится в письме, опубликованном на сайте президента. 

В своем письме Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку "возлагает большие надежды на США как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас в мирном и справедливом урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана".

Ильхам Алиев отметил, что урегулирование конфликта позволит освободить оккупированные территории Азербайджана и вернуться более 1 млн наших соотечественников в родные дома.

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