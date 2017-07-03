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Азербайджанские и иранские бизнесмены встретятся в Баку

 

6 июля в Баку пройдет встреча предпринимателей Азербайджана и Ирана, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), передает Тренд.

Согласно сообщению, встреча пройдет в рамках визита в Баку делегации Палаты сотрудничества иранской провинции Западный Азербайджан во главе с председателем палаты Махмудрзой Шерифихахом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-мае 2017 года составил 96,83 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 31,3 процента.

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