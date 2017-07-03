Узбекистан возвращается в «путинское НАТО»?

Узбекистан, договорившись о проведении совместных с Россией учений, сделал первый шаг к налаживанию военного сотрудничества с РФ и в дальнейшем может вернуться к полномасштабному членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что в октябре 2017 года на узбекистанском полигоне Фориш (северные скаты хребта Нурутау) в 250 километрах от Ташкента впервые с 2005 года пройдут совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил России (ЦВО) и Узбекистана.

«Сделан первый шаг в плане налаживания военного сотрудничества России и Узбекистана. О восстановлении я не говорю, потому что с момента распада Советского Союза у нас с Узбекистаном никогда не было никакого военного сотрудничества», — заявил РИА Новости в понедельник Бужинский.

«Если начнется сотрудничество по военной линии, то, я думаю, что они (Узбекистан) вернутся и к полномасштабному членству в ОДКБ. Если они возвращаются к полномасштабному участию в ОДКБ, тогда они должны выполнять все обязательства по ОДКБ, в том числе и по участию в Коллективных силах оперативного реагирования», — добавил Бужинский.

Республика Узбекистан в 1999 году впервые вышла из состава Организации Договора о коллективной безопасности и дала согласие США на использование военной базы Карши-Ханабад в ходе операции в Афганистане. В августе 2006 года ныне покойный президент республики Ислам Каримов восстановил членство страны в ОДКБ; американский воинский контингент был эвакуирован с узбекистанской территории.

Вторично Узбекистан не выходил из ОДКБ — 28 июня 2012 года государство официально приостановило свое участие в этой организации.