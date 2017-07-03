Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гойлер-Гушчу в Шемахинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
В соответствии с распоряжением, для строительства автомобильной дороги Гойлер-Гушчу, соединяющей 4 населенных пункта, где проживают 14 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 3,9 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.