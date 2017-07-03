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Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»

 

Актера Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации», сообщает «Российская газета». Как заявил в соцсетях продюсер Сергей Члиянц, артисту запрещен въезд на Украину.

«Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное, как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе», – заявил продюсер.

По его словам, он допускал возникновение непредвиденных обстоятельств, но все шло гладко и намного проще, чем он ожидал.

«И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны», – утверждает Члиянц.

В результате, по словам продюсера, одесские кинематографисты и артисты остались без хорошей работы, а сам город – без любимого фильма.

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