Посольство Азербайджана в Чехии об убийстве бизнесмена Гафарова

Посольство Азербайджана в Чехии направило в редакцию haqqin.az заявление в связи с распространением неверной информации о убитом бизнесмене Рашаде Гафарове.

«29 июня в Праге тело гражданина Азербайджана Рашада Гафарова было обнаружено сотрудниками полиции в его автомобиле. В связи с этим посольство Азербайджана в Чехии установило связь с полицией и постаралось узнать подробности инцидента. Предполагается, что Рашад Гафаров был убит. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Чехии проводят расследование инцидента. Консульский отдел посольства оказывает семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

В некоторых СМИ была распространена несоответствующая действительности информация о бизнес-связях Рашада Гафарова с сотрудниками посольства Азербайджана в Чехии.

Мы хотим отметить, что покойный Рашад Гафаров был активным членом азербайджанской диаспоры в Чехии. Он начал свою предпринимательскую деятельность в Чехии в 2008 году и заработал авторитет в своей сфере.

Публикация в СМИ недостоверной информации может помешать следствию, а также оказать отрицательное влияние на деятельность посольства Азербайджана в Чехии. По этой причине необходимо всесторонне проверять достоверность поступающей информации», - говорится в заявлении посольства.