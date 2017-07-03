Подписаться на уведомления
 

Посольство Азербайджана в Чехии об убийстве бизнесмена Гафарова

 

Посольство Азербайджана в Чехии направило в редакцию haqqin.az заявление в связи с распространением неверной информации о убитом бизнесмене Рашаде Гафарове.

«29 июня в Праге тело гражданина Азербайджана Рашада Гафарова было обнаружено сотрудниками полиции в его автомобиле. В связи с этим посольство Азербайджана в Чехии установило связь с полицией и постаралось узнать подробности инцидента. Предполагается, что Рашад Гафаров был убит. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Чехии проводят расследование инцидента. Консульский отдел посольства оказывает семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

В некоторых СМИ была распространена несоответствующая действительности информация о бизнес-связях Рашада Гафарова с сотрудниками посольства Азербайджана в Чехии.

Мы хотим отметить, что покойный Рашад Гафаров был активным членом азербайджанской диаспоры в Чехии. Он начал свою предпринимательскую деятельность в Чехии в 2008 году и заработал авторитет в своей сфере.

Публикация в СМИ недостоверной информации может помешать следствию, а также оказать отрицательное влияние на деятельность посольства Азербайджана в Чехии. По этой причине необходимо всесторонне проверять достоверность поступающей информации», - говорится в заявлении посольства.

181 просмотров


Старости
«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев»
«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев» комментирует Хаджи Мурад Доного
Наша погода
Сегодня 39° / 24°
4 Июл 36° / 24°
5 Июл 36° / 24°
6 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9426 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Путин встретился с Си Цзиньпином в Кремле
Посольство Азербайджана в Чехии об убийстве бизнесмена Гафарова
Правящая коалиция Германии больше не считает США другом
Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»
Греческие корабли обстреляли турецкий сухогруз
Турецкие войска останутся в Катаре официальное заявление
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Узбекистан возвращается в «путинское НАТО»?
Азербайджанские и иранские бизнесмены встретятся в Баку
Путин пригласил в Москву разыскиваемого президента
Макрон решил обновить французскую армию
Ильхам Алиев написал Трампу
Координатор Клуба главных редакторов СНГ: «НКР» без кавычек — это недоработка» эксклюзив
Путин и Эрдоган обсудят Сирию
«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев» комментирует Хаджи Мурад Доного
Total инвестировала в Иран $5 млрд
Башню из человеческих черепов раскопали в Мексике
Этот университет Азербайджана использует уникальные формы экзаменов
В России обнаружили могилу азербайджанского воина
Пресс-секретарь Эрдогана анонсировал решение катарского кризиса
Nargis Fund спас двухлетнюю Марьям Талышинскую приемная haqqin.az; обновлено
Убитый Гафаров был компаньоном посла Азербайджана в Чехии
Азербайджанский адвокат в московских скандалах: Катя Лель, Байков, Панин наше расследование
Боевики на верблюдах похитили 40 человек в Нигере
Племянник Cабира Рустамханлы под домашним арестом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться