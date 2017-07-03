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Дамаск пригрозил США ответным ударом

 

Администрация США должна принимать во внимание возможность ответных действий в случае новой агрессии против Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Микдад, сообщает РИА Новости.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить возможные действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию»,- заявил Микдад на пресс-конференции в столице.

По словам дипломата, Сирия полностью отказалась от химической программы. В стране не осталось никакого химического оружия и ядовитых газов, которые могут быть использованы для военных целей.

28 июня глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США реализуют свои угрозы в отношении Дамаска за якобы подготовку к химической атаке.

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