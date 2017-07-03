Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко и Авакова

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в своем фейсбуке, что он и другие грузины заберут Украину у президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы МВД Арсена Авакова, пишет «Газета.ру».

«Действительно, у Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев», — написал он.

Саакашвили также пообещал «прикрыть корыто» и забрать у Порошенко, Гройсмана и Авакова Украину, чтобы вернуть ее «обычным, настрадавшимся украинцам».