По данным полиции, произошедшее не является терактом. Водитель "перепутал педали газа и тормоза". В результате наезда ранения получили десять человек. Их госпитализировали.

Инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY — CNN (@CNN) 3 июля 2017 г.

* * *22:42

Автомобиль въехал в толпу людей в районе аэропорта Бостона, есть раненые, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шефа местной полиции.

BREAKING: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians in Boston near Logan International Airport https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/brrWEo4kjL — CNN (@CNN) 3 июля 2017 г.

"Пока нет понимания, что это было — трагический инцидент или теракт", — цитирует его CNN.

Он добавил, что сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты для отдыха.

Это уже не первый подобный случай за последнее время в США. В Нью-Йорке на Манхэттене 15 июня автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали десять человек.

В середине мая в результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер погиб один человек, еще 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. Виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, находившийся под воздействием синтетической марихуаны.