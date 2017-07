По данным полиции, произошедшее не является терактом. Водитель "перепутал педали газа и тормоза". В результате наезда ранения получили десять человек. Их госпитализировали.

Инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты.

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY