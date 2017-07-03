В США поезд с нефтью сошел с рельсов

Разлив 76 тысяч литров (20 тысяч галлонов) нефти произошел после того, как грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, передает агентство Рейтер.

Причина аварии неизвестна. Местные СМИ пишут, что объем утечки практически в два раза больше и составляет 45 тысяч галлонов.

Двадцать вагонов Канадской железной дороги, перевозившей нефть для компании ExxonMobil из Канады в Луизиану, сошли с рельсов в пятницу. В результате аварии никто не пострадал. Exxon пока не подтвердила, действительно ли эта нефть принадлежит ей, однако добавила, что ее завод Baton Rouge в Луизиане работает в нормальном режиме.