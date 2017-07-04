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16-летний подросток утонул в канале

 

В Шамкирском районе в канале утонул 16-летний подросток, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

Спасатели МЧС нашли и передали близким тело Эльвина Гусейнова, утонувшего в канале в селе Гараджемирли.

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