Попытка угона вертолета в США

Неизвестный с огнестрельным оружием совершил в понедельник попытку угнать учебно-тренировочный вертолет на аэродроме города Хиллсборо (штат Орегон). Полиция была вынуждена применить при задержании табельное оружие, застрелив несостоявшегося угонщика, сообщила местная газета Oregonian, передает ТАСС.

Согласно сведениям издания, неизвестный приблизился к инструктору летной школы и его ученику и выстрелил. Никто не получил ранений. Инструктор с подопечным спаслись бегством, а злоумышленник попытался поднять вертолет в воздух, но успеха не достиг.

Тогда мужчина перелез через ограду аэродрома и предпринял попытку скрыться, но его настиг сотрудник полиции Хиллсборо. Полицейский применил табельное оружие, застрелив злоумышленника.

Аэродром насчитывает три взлетно-посадочные полосы. Его оператором является управление воздушными и морскими портами Портленда в Орегоне.