Россия привела войска и флот на Каспии в высшую степень боеготовности

Корабли Каспийской флотилии России приведены в состояние высшей боевой готовности. Об этом сообщили в Южном военном округе Минобороны России, отметив, что тренировка является плановой, передает РИА Новости.
«Задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечений, а также 150 единиц боевой и специальной техники, — отметили в Южном военном округе. — Батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач».