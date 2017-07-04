Президент Франции выступил в Версальском дворце перед обеими палатами парламента с призывом вернуть стране коллективное достоинство и заявил о предстоящей конституционной реформе. Молодой лидер явно пытается задать высокий стиль своему президентству, наследуя генералу де Голлю и своему кумиру Франсуа Миттерану.

Само по себе выступление главы государства перед собранием двух палат – явление необычное. До 2008 года этой практики вообще не существовало, и все президентские послания законодателям зачитывал премьер-министр. Но после изменений, совершенных по инициативе Николя Саркози, устное обращение президента к депутатам и сенаторам оказалось возможным, однако те два раза, когда оно случилось, это было вызвано чрезвычайными обстоятельствами: в 2009 году Саркози обсудил с законодателями финансовый кризис, а в 2015 году Франсуа Олланд говорил о борьбе с террористической угрозой после кровавого нападения на Париж.

Макрон же вводит новую практику программного выступления президента, причем оно состоялось за день до представления своей программы главой правительства. Тем самым подчеркивается разница между стратегической позицией главы государства и оперативной работой по актуальным вопросам руководителя правительства. Недаром говорят о внедрении молодым президентом так называемого «имперского президентства», когда национальный лидер не вмешивается в политическую текучку, а обеспечивает общее видение перспектив.

В своей речи Эммануэль Макрон предложил депутатам и сенаторам начать преобразования с себя: Национальную Ассамблею предлагается урезать с нынешних 577 депутатов до 385, а членов сената с 348 до 232. Франции, дескать, требуется эффективное руководство, сосредоточенное не на процедурах, а на результате.

Президент предложил усилить пропорциональную составляющую в выборном законодательстве, чтобы выросло разнообразие политического представительства в парламенте. Покритиковал и разросшуюся брюссельскую бюрократию, из-за чего структуры Евросоюза утратили гибкость и эффективность.

Макрон предложил законодателям принять его конституционные инициативы, если же те откажутся, он готов выйти на референдум. Хотя, с учетом подавляющего большинства его сторонников в парламенте, это заявление было лишним. Захват прочной инициативы президентом не очень радует его оппонентов, особенно на левом фланге. Часть представителей левых партий в парламенте бойкотировали выступление Макрона, возмутившись его «королевскими замашками»: Версаль вызывает соответствующие ассоциации. Но в целом пока по сути ему противопоставить нечего. Инициативы важные, нужные.

Оппозиции остается надеяться, что молодой лидер берет вес не по своим силам и в процессе надорвется. Сам Эммануэль Макрон же строит свое президентство с размахом на долгие годы, и ему это строительство явно очень нравится. Нужно сказать, и Франция соскучилась по масштабным лидерам. Его уже называют автором необычного образа сильного лидера либеральных убеждений. Если у Макрона будет получаться, как получалось до сих пор, ему с удовольствием будут аплодировать.