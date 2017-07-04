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Малхаз Гулашвили: «В Грузии никто не верит в версию похищения Афгана Мухтарлы» эксклюзив

Автор: Наир Алиев, Тбилиси, собкор 

Несмотря на то, что с момента задержания сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана оппозиционного активиста Афгана Мухтарлы, незаконно пересекшего грузино-азербайджанскую границу на территории Балакенского района Азербайджана, прошло уже больше месяца, в Грузии не стихают страсти. Виной всему появившаяся информация о том, что Мухтарлы был похищен сотрудниками спецслужб и вывезен в Азербайджан.

Напомним, что как сообщали правоохранительные органы Азербайджана, Афган Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно, без удостоверения личности, пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускного пункта. Во время обыска при Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, банковская карта Bank of Georgia ekspress.

Экспертное сообщество Грузии, впрочем, не верит в версию похищения. Однако как считают в Тбилиси, грузинскому обществу основательно промыли мозги. И занимается этим телеканал «Рустави-2», принадлежащий бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«В целом, вопрос в том, что в Грузии подняли шум о якобы случившемся похищении еще до того, как появилась какая-либо официальная информация. Это может свидетельствовать о том, что была спланированная провокация. Обратите внимание, уже чуть ли не через полчаса после выхода из дома Афгана Мухтарлы, его близкие заявили о похищении. При этом ни одной записи этого похищения, несмотря на кучу камер, просто не существует», - заявил haqqin.az один из грузинских экспертов, пожелавший остаться неназванным.

В свою очередь известный грузинский политолог и общественный деятель, глава медиа-холдинга Georgian Times Малхаз Гулашвили в кулуарах Международного южнокавказского медиафорума (организаторы с российской стороны - политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), а с грузинской - газета «Грузия и мир») рассказал haqqin.az свою версию происшедшего.

«Телеканал «Рустави-2» не будет озвучивать официальные версии произошедшего, их это просто не устраивает. Чтобы вы понимали – это не свободное СМИ, этот телеканал работает непосредственно на Михаила Саакашвили. Он и учредитель, и 100%-ный владелец. А ранее он этот телеканал отнял у других. «Рустави-2» - очень тенденциозен», - заявил Гулашвили.

Как говорит собеседник, складывается такое ощущение, что сами представители Единого национального движения (партия Михаила Саакашвили – Ред.) его выкрали из центра Тбилиси: «Они так подробно, в таких красках рассказывают об этом, при этом не имея доказательств. Может, они были на месте в этот момент? Но где улики?».

По мнению Гулашвили, ни Баку, ни Тбилиси не было выгодно «похищение» Афгана Мухтарлы. «Между Грузией и Азербайджаном очень тесные, глубокие и братские отношения. В свое время, когда президентом Грузии был Саакашвили, у меня были проблемы. И я тогда решил на время поехать в Баку. Жил в вашей столице шесть месяцев. Я считаю Азербайджан своей второй Родиной. Грузия и Азербайджан – как два брата, и зависят друг от друга. Мы – страна, через которую проходят азербайджанские энергоносители, Грузия видит от Азербайджана только добро, между нами не было никогда никаких проблем. Но кто-то старается вбить клин между нами. И мы сейчас уже все знаем, кто это», - говорит собеседник.

- Во время своего президентства Михаил Саакашвили дружил с Азербайджаном, для чего же сейчас нужно раздувать ажиотаж, почему «Рустави-2» продолжает истерию вокруг этого «похищения»?

- Саакашвили, может, и дружил с Азербайджаном в свое время. Но сейчас он хочет, чтобы между Тбилиси и Баку пробежала «черная кошка». Ведь если Азербайджан столкнется с нынешними грузинскими властями, то Тбилиси потеряет равновесие.   

У Саакашвили один принцип: сделать так, чтобы в Грузии все было плохо. Тогда для него ситуация станет лучше.

Ему выгодно, чтобы у Грузии испортились отношения с Турцией, Азербайджаном, Россией, Арменией.

- Есть официальное заявление, что Афган Мухтарлы пересек грузино-азербайджанскую границу без паспорта минуя КПП. А это возможно?

- Конечно! В районе Лагодехи (на границе с Азербайджаном – Ред.) много охотников пересекают границу, там есть тропинки. Там еще пять-шесть дорог, которые никто не контролирует и с той, и с другой стороны.

Кстати, у меня очень много друзей среди азербайджанских журналистов, я почти всех знаю. Так вот, когда я у них спросил про Афгана Мухтарлы, то все сказали, что не знают такого журналиста. Это некий оппозиционер, с помощью которого, как говорят, передаются денежные ресурсы.

Кстати, я читал в вашем издании haqqin.az материалы про некое тбилисское подполье азербайджанской оппозиции, и я понимаю, что Азербайджан должен быть возмущен. Для меня лично прежде всего важны национальные интересы Грузии. И я буду против тех, кто будет мешать развиваться нашим отношениям.

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