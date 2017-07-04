Вильнюс решил вычеркнуть Казахстан, Азербайджан и Азию, в целом, из списка ключевых экономических партнеров. Так считает почетный консул Казахстана в Литве Йонас Ягминас, передает haqqin.az со ссылкой на «Информбюро».

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Арунас Лауринайтис отметил, что МИД Литвы плохо выполняет свою работу, и в целом, государство не помогает своим бизнесменам освоить рынки Азии, в частности – казахстанский рынок. При этом открыть новые рынки без дипломатической поддержки, по его мнению, фактически невозможно.

«Правительство Саулюса Сквернялиса, аргументируя, что Казахстан и Азербайджан не входят в список актуальных для Литвы рынков, решило уничтожить в наших посольствах в этих странах должности коммерческих атташе. Уже довольно давно в Казахстане в принципе нет коммерческого атташе. Странно, что вместо того, чтобы исследовать и завязывать контакты, мы сильно самоустранились", – недоумевает Йонас Ягминас.

"Без визитов официальных лиц, послов и дипломатов бизнес ничего не сможет сделать на новых рынках. Необходим целый комплекс мер, начиная с сети дипломатических посланников и назначения специальных атташе", – заявил вице-президент Литовской конфедерации промышленников Арунас Лауринайтис.

Он также рассказал о необходимости пересмотреть внешнюю политику Литвы и реорганизовать работу Министерства иностранных дел. По его утверждению, сегодня для Литвы жизненно важно оптимизировать свои представительства за рубежом.