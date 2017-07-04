О нарушении жилищного законодательства страны, на которое почему-то не желают обращать внимание соответствующие органы, haqqin.az сообщили жильцы дома в самом центре Баку - 53-го (по старому обозначению 35-го) по проспекту Азадлыг.

Бакинцы Наджаф Шамсиев, Гидаят Мехтиев и Урил Сосунов рассказали, что въезд в их двор заблокирован одним из поселившихся в их старом доме сравнительно недавно. Новый сосед по имени Фуад (фамилию не удалось выяснить), въехавший в квартиру №9, которая принадлежит его родственнице Нубар Гусейновой, решил использовать каждый свободный метр двора с максимальной для себя пользой.

Через пару месяцев после того как он перебрался в центр города, жильцы в одно совсем для них не прекрасное утро обнаружили, что проезд во двор через арку перекрыт. А еще через некоторое время этот самый новоявленный Фуад к уже имеющейся лестнице на верхние этажи построил еще одну – личную, для себя, причем в проходе, ведущем во двор.

Дальше - больше: оставшиеся проходы в арке Фуад замуровал и установил дверь, через которую пробирались к себе во двор и дальше к своим квартирам жельцы, не одно поколение которых обитало в этом доме.

Практически полгода к дому 53 по ул. Азадлыг не могла подъехать ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни техническая служба. Да что машина, в узенький дверной проем даже пожарный со шлангом не пробрался бы, говорить же в случае форс-мажорных обстоятельств об эвакуации жильцов вообще не приходится.

Но и на этом «благоустроитель» не остановился. Оказывается, все его строительные работы были только началом, главное же, что он задумал - на базе небольшого старого дома открыть собственное дело. В своей квартире на втором этаже он умудрился открыть ресторан, перепланировав проход в общий двор в угоду своему бизнесу.

Встревоженные жители обратились в исполнительную власть Насиминского района города Баку, а затем и в МЧС. И повсюду чиновники заверяли их, что такая перепланировка незаконна, никто этому Фуаду разрешение не давал и меры будут приняты незамедлительно. И действительно – чиновники приходили, модернизатора предупреждали об ответственности, требовали освободить арку, однако проход по-прежнему перекрыт. Отчаявшиеся люди обратились к депутатам Милли Меджлиса и в другие государственные учреждения.

«Мы просто хотим, чтобы проезд во двор дома вернули в прежнее состояние, чтобы сюда могли свободно въезжать машины экстренных служб, доставки мебели, мусоровозы и др. Сейчас же весь двор нашего дома оккупирован одним человеком, самоуправство которого может дорого обойтись в случае какой-либо чрезвычайной ситуации», - написали жильцы в редакцию.

Юрист Мухтар Мустафаев, которого haqqin.az попросил прокомментировать ситуацию, однозначно заявил, что перекрывать въезды-выезды в городские дворы азербайджанским жилищным законодательством категорически запрещается. Существует постановление правительства, по которому запрещено ограничивать входы, присваивать места общественного пользования, создавать препятствия в арках, на лестничных площадках и другой территории городского жилищного фонда.

Юрист подчеркнул, что районная исполнительная власть должна немедленно обратиться по этому делу с иском в суд. В действующих правилах по содержанию жилого дома и прилежащей к нему территории, в целях пожарной безопасности запрещена перепланировка территории общего пользования в личных коммерческих целях. В таких строениях вообще запрещено любое переоборудование и перепланировка жилых и подсобных помещений без согласия других жителей и разрешения органа исполнительной власти.

Редакция haqqin.az ждет реакции ответственных органов, а также готово представить мнение о ситуации противоположной стороны.