«Попрошу не подхалимничать!»

«И в сердце льстец всегда отыщет уголок…» Этот крыловский вывод особенно верен, если речь идет об азербайджанском сердце. Предвижу вопли и крики из рядов желающих выглядеть в споре начатом депутатом Гудратом Гасангулиевым по абсолютно зряшному, тысячекратно высмеянному от Эзопа до Крылова поводу. Хорошо бы, конечно, вместо Крылова поставить имя кого либо из азербайджанских поэтов, да никто, кроме Сабира, царствие ему небесное, чего-то не приходит на память.

Кто знает наизусть Сабира?

Вообще сатирический жанр не в особой чести азербайджанской поэтической школы вообще, а в современной особенно. Опять слышу крики и вопли: «А Сабир?! Мирза Джалиль?!» Да знаю, знаю! Люблю и того и другого. Но однажды, лет эдак 5, а то и более назад провели беглый журналистский опрос, то ли аэнесовцы, то ли еще кто: останавливали молодых людей студенческого возраста в самом центре Баку у памятника Низами и просили воспроизвести пару сабировских строчек, не весь знаменитый стих о невежестве, а несколько слов. Так и не дождались. По счастью, какой-то юноша догадался напомнить репортерам, что стихов великого сатирика, может, он и не запомнил, зато он точно знает, что где-то неподалеку стоит памятник ему. И при этом юноша мучительно долго вглядывался в бородатого каменного мужика, возвышающегося в глубокой задумчивости рядом в сквере…

Впрочем, доводилось мне бывать еще десяток лет назад в бакинских селениях на поэтических баталиях - «деюшмя». Запомнилось, скажу вам. Правда, осталось впечатление сплошного рифмованного мата-перемата, говоря по-русски. Однако же удовольствие получил – что-то исконно наше, азербайджанское. Большим любителем этих своеобразных поэтических посиделок был ныне покойный Ариф Мансуров, бывший министр по строительству. Интересно, это его увлечение творчеством бакинских поэтов-импровизаторов кто-либо ныне продолжает?

Помнится как-то пару размелькнули на бакинском экране знакомые лица из маштагинской школы импровизаторов. Скажу также о том, что пребывание в телестудии вызвало в их творчестве довольно диковинные перемены. Вместо острого слова посыпались рифмованные дифирамбы. То ли такова притягательная сила голубого экрана, то ли задачу свою поняли поэты-импровизаторы не так. На том и кончилась попытка представить широкой аудитории мастеров поэтического слова из исконно народной гущи. Тем не менее, запомнилась эта необычная струя чистого народного слова, несмотря на редакционные рамки каким-то чудом таки прозвучавшее на экране.

Вспомнились эти своеобразные поэтические вечера по-бакински в связи с неожиданной политической импровизацией депутата Гудрата Гасангулиева, призвавшего своих коллег покончить с льстивостью. Нет не в поэзии, а в политике.

С чего бы это, подумал сразу я, как наверное и многие сограждане, коротавшие время в тот вечер у экрана. Ведь то, чем занимается около сотни уважаемых деятелей в парламенте по идее называется законотворчеством. И Г.Гасангулиев не мог того не знать. Следовательно он имел ввиду не законы, разработанные им и его коллегами, а комплементарную часть любого выступления.

Диагноз истории: болезнь неизлечима

В зале, как свидетельствуют очевидцы этой полемической депутатской разминки, наступило неловкое молчание, которое разрядил лично Октай Асадов, так сказать, спикер, потребовавший от возмутителя спокойствия привести хотя бы один пример льстивого ораторского выступления в стенах азербайджанского парламента. Казалось бы чего проще.

Однако история азербайджанского парламентаризма не удостоилась чести быть обремененной ответом депутата, который помимо прочего слывет человеком не робкого десятка. Впрочем, какое это имеет значение. Вопрос-то сам был более чем актуальным. Можно сказать, Г.Гасангулиев (заметьте, автору незачем делать ему комплименты, знакомство у нас шапочное и мы никак не зависим друг от друга) сказал то, что раздражает давно многих. И судя по реакции интернета, не только у нас в Азербайджане. Чуть ли не все эсенговье, как удалось установить благодаря короткой реплике азербайджанского депутата, заражено неизлечимой болезнью, которым человечество обременено едва ли не с первых своих шагов по земле нашей грешной. И это при том, что после Эзопа с болезнью этой боролись цари, генсеки, а теперь и главы государств. И все они дружно напоминали людям, что «лесть гнусна, вредна», да что толку то – «все не впрок».

Откуда она взялась эта болезнь, если у всех народов найдется пара другая стихов из национальной классики, высмеивающих этот давний человеческий порок. Причем, если разобраться, то грешат им и большие люди и малые, свойственна льстивость и людям всех профессий. В артистической среде этим только и живут. И ничего. Другое дело желание угодить этаким образом начальству.

Особенно, если этот начальник всем начальникам начальник. Иначе говоря, чем выше предмет лести и мнимого обожания, тем она сильней раздражает простую публику. Как человек имевший счастье, а может быть и несчастье общаться с большими людьми разных времен, могу сказать, что мнение о склонности высокого начальства к тому, что в народе называется подхалимством, несколько преувеличено. Могу даже утверждать, что мне доводилось знавать начальников, которые морщились от комплиментов своих подчиненных так ,будто те произнесли нечто неприличное.

Помню молодым, а точнее было бы сказать, начинающим журналистом я оказался в числе приглашенных в высокую партийную инстанцию в связи с каким-то праздничным мероприятием. Мне предстояло задать один единственный вопрос тогдашнему партийному боссу Вели Юсуфовичу Ахундову, которого до того мне приходилось видеть лишь на телеэкране. Разумеется, вопрос тот я выучил наизусть, но после того, как Первый приблизился к нам, чтобы услышать вопрос модной тогда радиостанции «Маяк» я и сам не знаю почему залепетал что-то невнятное. И тут какое-то важное лицо из свиты Первого громко заметило, что в радикомитете совсем все деградировали, коли интервьюировать Первого секретаря ЦК, дорогого Вели Юсифовича присылают мальчишку. Первым среагировал на гневную реплику мой старый, видавший виды сорокакилограмовый диктофон – я с ужасом заметил, что кассета замерла! И этот ужас был во всей красе отмечен на моем юном лице.

«А кто из нас мальчишкой не получал серьезного задания? Я до сих пор помню первое поручение на фронте» - это был Вели Юсуфович. Он ободряюще улыбнулся мне, сформулировал мой вопрос и в нескольких словах сказал то, чего от него ждали слушатели союзного радио. Столько лет прошло, а врезалась в память эта сценка из репортерской жизни. И запомнилось мне еще, как В.Ю.Ахундов повернувшись к своей свите укоризненно покачал головой, мол, что же вы так, наезжаете на парня…

«Попрошу не подхалимничать!»

В ту пору, мне не раз приходилось бывать на высоких совещаниях, конференциях и прочих важных собраниях, в несколько ином качестве – переводчика с азербайджанского на русский – таков был обязательный атрибут советской демократии. Занятие это было не столь уж сложным, поскольку речи готовились заранее и в отпечатанном виде передавались нам, переводчикам. И тем не менее, случались и тут курьезы.

Главным образом, когда иной вошедший в раж оратор вдруг отходил от текста и желая угодить высокому начальству приступал к импровизированным комплиментам в адрес конкретных лиц, находившихся тут же в Президиуме. В зале через пару минут начиналось недовольное покашливание, переходящее в ропот, пока из Президиума не раздавался строгий окрик: «Попрошу не отвлекаться от существа обсуждаемого вопроса!»

Это я к тому, что энтузиастов-подхалимов во властных рядах всегда хватает. Это я к тому, что ни одна власть не обходится без того, что Г.Гасангулиев назвал лестью. Никуда от этого не денешься. Но когда она заполняет до отказа целый парламент – пора бить тревогу. Так думается и надо понимать беспрецедентное выступление Г.Гасангулиева. Есть чему радоваться! В качестве аргумента под этот свой вывод приведу слова еще одного азербайджанского руководителя. Случилось это после того, как на первом после съезда партии собрании, только что вошедшая в состав правящего Бюро З.Гусейнова (руководитель совпрофа) на радостях призвала всех своих товарищей «Искренне, по товарищески сказать огромное спасибо дорогому Гейдару Алиевичу за то, что он есть. За то, что он руководит нами!» Всем пришлась по душе эта действительно искренняя тирада из счастливого жизненного мгновенья. Однако лицо Г.Алиева оставалось неулыбчивым.

Как всегда в те незабываемые 70-е. Он слегка приподнял руку, словно бы останавливая грозящую ворваться в зал поток неостановимого чинопочитания. «Мы все служим народу, партии, нашей стране, Азербайджану. Что может быть выше этого? От вас ничего иного и не требуется. Будьте достойны этой задачи. В том наше счастье, если хотите, наша судьба». Так сказал Он.

А как сказал классик, история повторяется. Какими бы соображениями не руководствовался депутат Г.Гасангулиев, этот сюжет о не делающей ни политикам, ни нации льстивости в стенах парламента вновь и вновь будет возникать на его трибунах. До тех пор, пока не раздастся давно забытое: «Попрошу не подхалимничать!»