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Армяне продолжают минометные обстрелы

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 128 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы (9 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

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Армяне продолжают минометные обстрелы
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