В секторе Газа упал израильский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся израильскими военными, упал в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.
Военные выясняют причину крушения БПЛА типа Skylark, который применяется в разведывательных целях.
"Беспилотный летательный аппарат… упал на юге сектора Газа. Ведется проверка обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.
Небольшие беспилотники семейства Skylark выпускает израильский оборонный концерн Elbit. Они поставляются в три десятка стран и используются Армией обороны Израиля в качестве стандартного средства разведки на батальонном уровне, говорится на сайте производителя.