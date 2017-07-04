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В секторе Газа упал израильский беспилотник

 

Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся израильскими военными, упал в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Военные выясняют причину крушения БПЛА типа Skylark, который применяется в разведывательных целях.

"Беспилотный летательный аппарат… упал на юге сектора Газа. Ведется проверка обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

Небольшие беспилотники семейства Skylark выпускает израильский оборонный концерн Elbit. Они поставляются в три десятка стран и используются Армией обороны Израиля в качестве стандартного средства разведки на батальонном уровне, говорится на сайте производителя.

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