Цены на нефть снижаются

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром во вторник опустилась на $0,28 (0,56%) — до $49,4 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,91 (1,87%) — до $49,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,24 (0,51%) — до $46,83 за баррель. Контракт подорожал на $1,03 (2,24%) — до $47,07 за баррель по итогам предыдущей сессии.