В Баку произошел пожар. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на пятом этаже общежития по улице Саттара Бахлулзаде, 39 в Бинагадинском районе, где поселились беженцы и вынужденные переселенцы.

В результате пожара из-за короткого замыкания ранения различной степени тяжести получили пять человек.

Один из пострадавших сотрудник 4-го отделения Бинагадинского районного управления полиции. Он на машине скорой помощи доставлен в больницу. Другим четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Для тушения пожара были привлечены шесть пожарных машин и живая сила. Дополнительно для обеспечения безопасности жителей на место происшествия были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

Отметим, что жильцы первого, второго, третьего и четвертого этажей уже вернулись в свои квартиры. На пятом этаже здания полностью выгорели три квартиры.