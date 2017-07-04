В Баку до смерти забили студента

В Баку произошел смертельный случай. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе столицы.

На пересечении улиц Фикрета Амирова и 28 Мая в тяжелом состоянии был обнаружен Мехдиев Самир Ази оглу. Он был доставлен в больницу прохожими.

Врачи сообщили, что С.Мехдиев получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на их усилия, спасти его не удалось.

Отметим, что С.Мехдиев был студентом Азербайджанского университета архитектуры и строительства. Его однокурсники сообщили Report, что С.Мехдиев получил тяжелые травмы в результате избиения несколькими людьми.

По факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начато расследование.