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В Астане решается судьба Сирии

 

В столице Казахстана стартовал новый раунд двухдневных переговоров по Сирии. Ключевая их тема — определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал итогом встречи в Астане 3-4 мая.

«В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там «Ан-Нусрой» и«Исламским государством», — сказал источник РИА Новости.

Вчера состоялся ряд двусторонних встреч на уровне экспертов, во вторник они продолжатся на уровне глав делегаций в разных форматах.

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