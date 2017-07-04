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Азербайджанца ложно обвинили в подготовке теракта

Автор: Отдел информации 

Сотрудники полиции Краснодарского края, Москвы и Ленобласти провели операцию по поиску и задержанию рабочего рыбзавода в городе Сосновый Бор, которого неизвестный обвинил в подготовке теракта в Петербурге, позвонив с московского номера в полицию Краснодарского края.

Как стало известно ФБА «Экономика сегодня» днем 3 июля дежурный ОМВД России по Тихорецкому району Краснодарского края сообщил в дежурную часть Главного управления МВД, что в его отделение с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина и обвинил мигранта, проживающего в Сосновом Бору в подготовке теракта, указав, что предполагаемый террорист работает на местном рыбзаводе. Полицейские выяснили, что мобильный телефон звонившего в полицию края зарегистрирован на компанию в Москве, расположенную по несуществующему адресу. 

Проверка в Сосновом Бору выявила, что упомянутый рабочий  гражданин Азербайджана  действительно работает на рыбзаводе, но проживает по другому адресу без регистрации в регионе.

Полиция осмотрела территорию завода и окрестности, а также места проживания 26-летнего мигранта, но никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств у него дома и на работе не было обнаружено. 

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