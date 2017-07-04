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Кристиан Вигенин обсудил в Вене карабахский конфликт

 

Спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин в рамках визита в Вену встретился с высокопоставленными дипломатическими представителями из Армении, Азербайджана, а также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В ходе встреч обсуждались возможности мирного урегулирования карабахского конфликта, сообщает Новости-Армения.

Вигенин в Вене провел серию встреч, посвященных событиям на Южном Кавказе, в том числе по переговорам, связанным с нагорно-карабахским конфликтом. В ходе своих встреч он подчеркнул важность продолжения усилий в рамках согласованных форматов обсуждений, отметив, что потенциал парламентского диалога будет способствовать политической воле.

«Региональные конфликты по-прежнему обходятся в непозволительную и высокую человеческую цену. Я намерен продолжать обсуждать с моими коллегами в Парламентской ассамблее ОБСЕ, как мы можем использовать наше политическое влияние, чтобы способствовать постоянным официальным усилиям и обеспечить импульс для всеобъемлющего и устойчивого мира»,  сказал Вигенин.

На этой неделе в Минске пройдет ежегодное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которое соберутся около 300 парламентариев со всего региона ОБСЕ.

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