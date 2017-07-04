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Инфляция в Венесуэле превысила с начала года 170%

 

Уровень инфляции в Венесуэле за первые шесть месяцев текущего года достиг 170-180%. Об этом заявил телеканалу Globovision заведующий кафедрой трудового права Центрального университета Венесуэлы Хуан Карлос Про-Рискес.

В 2016 году уровень инфляции в Венесуэле, согласно предварительным данным Центробанка страны, превысил 700%, сообщает ТАСС.

«Подсчет трех (в январе, мае и июле) повышений (минимальных месячных) зарплат в этом году указывает, что между ними инфляция составила 260%, а с учетом увеличения сумм на приобретение продовольственных товаров — 180%», — отметил Про-Рискес.

По его словам, до 30 декабря может произойти еще как минимум три повышения зарплат, «потому что ничего не указывает на то, что инфляция снизится».

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