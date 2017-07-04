Арабы и курды прорвали оборону ИГИЛ

«Демократические силы Сирии» (ДСС) — объединенные силы арабских и курдских частей — прорвали оборону террористической организации «Исламское государство» в старом городе Ракки. Об этом сообщает Reuters.

Тактический успех стал возможен благодаря авиаподдержке возглавляемой США коалиции. Ее самолеты нанесли два удара по сегменту древней стены Рафика, что позволило повстанцам отбросить боевиков с ранее занятых позиций.

«Атакована 25-метровая секция стены — это позволит сберечь оставшиеся два с половиной километра», — говорится в заявлении коалиции.

Штурм Ракки, неофициальной «столицы» ИГ, идет с июня.