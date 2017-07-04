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Unibank усовершенствовал Интернет-банкинг для корпоративных клиентов

 

Клиенты Unibank, которые являются как юридическими лицами, так и частными предпринимателями, теперь смогут, не приходя в банк, осуществлять расчетные платежи и бюджетные транзакции. Обновленная услуга «Интернет-банкинг» позволяет владельцам бизнеса следить за своими счетами в любом месте и в любое время, быстро, легко и безопасно!

Какие новшества ждут клиентов в Интернет-банкинг?

 Внутри страны и внутрибанковские операции имеют больше возможностей, адаптированы согласно индивидуальным потребностям каждого клиента.  Внедрение новых функций, возможность одновременного ввода нескольких подписей  упростил работу как юридических лиц, так и частных предпринимателей;

 Графа «Бюджетные платежи (DSMF/Налоги/Таможня и другие)» стала проще в использовании;

 Функции графы Azercell усовершенствовались и стали проще;

 В графу «Переводы зарплат» добавлены новые возможности;

 Предоставлен широкий выбор при авторизации и идентификации;

 Добавлена возможность получения подтвержденного варианта оплат в любое время.

Как зарегистрироваться?

Теперь процесс регистрации в Интернет-банкинг стал проще и безопаснее. Отныне юридические лица и частные предприниматели смогут подключиться к услуге не только с помощью Google Authenticator, но и через ASAN İmza. Обе возможности подключения дают клиенту право подписания всех документов.

Почему вы должны выбрать Интернет-банкинг Unibank?

Бесплатный:

 Подключение к услуге «Интернет-банкинг» бесплатно.

Возможны переводы всех видов:

 Услуга «Интернет-банкинг» наряду с совершением перевода со счета клиента в одном филиале на другой счет в другом филиале позволяет совершить конвертацию между счетами, а также дает возможность зарубежных переводов.

Информирует:

 Клиент получает возможность получения информации о переводах, о счетах и движениях по счету.

Для всех:

 Услугой «Интернет-банкинг» наряду с юридическими лицами могут пользоваться и частные предприниматели.

Безопасен:

 Интернет-банкинг, основанный по современным технологиям, дает гарантию безопасного и конфиденциального проведения банковских операций.

Интернет-банкинг  безопасность и удобство всегда на первом месте!

Unibank  банк для всех и каждого!

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