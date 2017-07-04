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Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения видео

Автор: Отдел информации 

Прошлой ночью в итальянском Мелендуньо прошли массовые столкновения противников строительства газопровода TAP c полицией, сообщает итальянская газета Repubblika.

Согласно информации, несколько сотен активистов попытались заблокировать передвижение строительной техники компании, которая ведет строительство трубопровода по доставке азербайджанского газа в Европу.

Издание отмечает, что ранее было достигнуто негласное соглашение о приостановке строительных работ в течение лета. Это было сделано для того, чтобы не навредить туристическому сезону.

Однако накануне колонна строительной техники в сопровождении бронированных полицейских машин и большого количества силовиков вернулась в Мелендуньо.

Противники строительства после полуночи забаррикадировались на высоте Верноль, однако в течение часа были разогнаны большими силами полиции. После этого демонстранты заняли дорогу.

В то же время вторая группа демонстрантов сконцентрировала свои силы у въезда в Мелендуньо. При приближении строительной техники экстремисты атаковали их и повредили два грузовика, а также попытались поджечь другую строительную технику.

На место происшествия были стянуты дополнительные силы полиции, которые попытались разрушить возведенные баррикады. В акции приняли участие и мэры городов Мартано и Мелендуньо. Столкновения с полицией продолжались всю ночь.

Мэр Мелендуньо Фабио Тарантино Поти в интервью СМИ подверг резкой критике действия демонстрантов и полиции.

«Было соглашение не проводить работы летом. Сейчас в самом разгаре туристический сезон, а мы получили заблокированную область, где более 300 полицейских вступили в столкновения с демонстрантами», - сказал мэр.

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