В Баку ликвидируют крупный рынок

Бакинское ООО «Тезе базар» объявило о начале своей ликвидации.
По информации marja.az, известный бакинский рынок «Тезе базар» был акционирован в 2000 году, но затем акционерное общество было ликвидировано, а акции проданы крупным акционерам.
Бакинское ООО «Тезе базар» объявило о начале своей ликвидации.
По информации marja.az, известный бакинский рынок «Тезе базар» был акционирован в 2000 году, но затем акционерное общество было ликвидировано, а акции проданы крупным акционерам.
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