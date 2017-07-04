Учения ПВО в Нахчыване

В соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии, расположенной в Нахчыванской АР, были проведены тактические учения подразделений ПВО с боевыми стрельбами.

Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, учения, к которым также привлечены другие специальные подразделения зенитно-ракетных войск, ПВО и артиллерии, были начаты по сигналу «тревога» с отражения ударов условного врага с воздуха.

Подразделения ПВО, которые во время расположения мотострелковых подразделений обеспечивают их защиту от воздушной атаки, прошлись маршем и вышли в районы дислокации, заняли огневые и стартовые позиции.

На этапе боевых стрельбищ были отработаны выстрелы в движении и после занятия позиций. Воздушные и наземные цели условного врага были уничтожены передвижным зенитно-ракетным комплексом «Стрела 3» и 23-миллиметровыми зенитными установками. К учениям также привлечены 120-миллиметровые гранатометы.