Мубариз Мансимов назвал корабль в честь Натика Алиева

Глава группы компаний Palmali Мубариз Мансимов назвал в честь покойного министра энергетики Натика Алиева новый танкер, сообщает Qafqazinfo.

Особенность судна заключается в том, что оно может плавать в арктических водах как ледокол. Танкер занимается транспортировкой нефти в Арктике, Норвегии и Канаде. Помимо нефти корабль может также перевозить четыре наименования грузов.

«Мы дружили с Натиком Алиевым двадцать лет. Он навсегда останется в памяти людей как преданный и любящий родину человек. Натик Алиев достойно представлял Азербайджан.

Это особенный корабль. Он как ледокол может плавать в арктических водах. Он будет плавать в мировом океане, и весь мир узнает имя моего друга.

Смерть Натика Алиева – это потеря не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Я потерял самого близкого друга», - сказал Мубариз Мансимов.