Нобелевский лауреат: «Азербайджан должен развивать ненефтяной сектор»

"В Азербайджане очень много талантливых людей и то что ваша страна направляет нефтяной капитал в человеческий является очень положительным фактором". Об этом haqqin.az заявил лауреат Нобелевской премии, профессор Аризонского университета Эдвард Пресскот.

По словам нобелевского лауреата Азербайджан должен развивать ненефтяной сектор, и в этой связи он считает, что реформы в области налогов, таможни должны быть ускорены для развития частного сектора.

"Имеющий разнообразные климатические условия Азербайджан имеет все возможности для развития сельского хозяйства. Правительство Азербайджана выбрав политику диверсификации экономики, пошло правильным путем. И конечно оценив свои возможности Азербайджан может направить свои усилия на развитие различных отраслей ненефтяной экономики", сказал лауреат Нобелевской премии.

Отметим, что Эдвард Пресскот принимает участие на Второй международной конференции "Управление таможни, актуальные вопросы и вызовы", проходящей в Гусарах.