В России гражданин Азербайджана сдал своего отца полиции

Житель Емельяновского района, гражданин Азербайджана, накопил долг перед сыном в размере 408 тыс. рублей. Причем по доброй воле отец не намеревался его гасить, пишут российские СМИ.

К решению проблемы присоединились судебные приставы. Должник был ограничен в праве выезда за пределы РФ и в специальном праве на управление автомобилем, на который, кстати, также был наложен арест.

Мужчина понял, что скрыться от представителей закона ему не удастся, поэтому горе-папаша сначала воспользовался правом самостоятельно реализовать свой автомобиль "ВАЗ 2107", а после рассказал судебным приставам о своем новом предприятии — продуктовом павильоне.

На денежные средства в кассе мини-магазина наложен арест в счет оплаты задолженности.