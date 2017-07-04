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В Баку геи устроили погром в чайхане

 

В Баку группа представителей сексуальных меньшинств разгромила чайный дом. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает Sputnik Азербайджан.

Инцидент произошел 4 июля в 00:10 в Низаминском районе на территории 24-го отделения полиции. С жалобой обратился Рафиг Рамазан оглу Мамедов — владелец чайного дома, расположенного на улице Чобанзаде.

По его словам, в заведение явились трое представителей секс-меньшинств и потребовали у него 500 манатов, которые он был должен одному из них. Поскольку денег у Мамедова не оказалось, он заявил, что не сможет так скоро вернуть долг. Тогда молодые люди учинили в заведении погром. Они поломали мебель, а осколком сломанного бокала нанесли Мамедову повреждение в области руки.

Кроме того, один из хулиганов по прозвищу Шамплена осколком бокала перерезал себе вены на руке, в результате чего был госпитализирован в Третью городскую клиническую больницу.

Произошедшее пока квалифицировано как хулиганство. По факту никто не задержан, личности участников инцидента установлены. Материалы дела находятся в следственном отделе Низаминского районного управления полиции.

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