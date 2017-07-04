Подписаться на уведомления
 

В Баку станет прохладнее

 

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25°, днем 34-39° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 36-38° тепла, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

Температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24° тепла, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27° тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в Баку и Абшеронском полуострове усилится северо-западный ветер, температура воздуха понизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, сильный ветер хазри с 5 июля до утра 8 июля вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей, однако понижение температуры благоприятно повлияет на их состояние.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Западный ветер днем усилится. Ночью 21-26°, днем 35-40° тепла, местами 43°, в горах ночью 17-22°, днем 28-33° тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в некоторых районах усилится северо-западный ветер, 7 июля ожидаются грозы, дожди, град. Температура воздуха 7-8 июля понизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

1333 просмотров


Старости
«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев»
«Я не одобряю ереванские выступления некоторых дагестанцев» комментирует Хаджи Мурад Доного
Наша погода
Сегодня 36° / 25°
5 Июл 35° / 24°
6 Июл 30° / 21°
7 Июл 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9356 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Канада выплатит $8 миллионов самому молодому заключенному Гуантанамо
Минздрав выявил фальшивые дипломы
Российский оппозиционер сбежал из страны
Немецкая контрразведка о возможном вмешательстве России в выборы в Германии
Министр обороны Турции о новых операциях в Сирии
Украина потеряла $50 миллиардов Из-за войны в Донбассе
Масштабные учения Ирана на Каспии
Масштабная операция против мафии в Италии
В Баку станет прохладнее
В Баку геи устроили погром в чайхане
В России гражданин Азербайджана сдал своего отца полиции
Доллар незначительно подорожал
Нобелевский лауреат: «Азербайджан должен развивать ненефтяной сектор»
Мубариз Мансимов назвал корабль в честь Натика Алиева
В Иране прошел конкурс карикатур на Трампа фото
Учения ПВО в Нахчыване
В Баку ликвидируют крупный рынок
Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения видео
В Лерике арестовали отца и сына, избивших сотрудников Минэкологии
Unibank усовершенствовал Интернет-банкинг для корпоративных клиентов
В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
Арабы и курды прорвали оборону ИГИЛ
Инфляция в Венесуэле превысила с начала года 170%
Кристиан Вигенин обсудил в Вене карабахский конфликт
Азербайджанца ложно обвинили в подготовке теракта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться