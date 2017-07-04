В Баку станет прохладнее

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный. Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25°, днем 34-39° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 36-38° тепла, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

Температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24° тепла, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25°, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27° тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в Баку и Абшеронском полуострове усилится северо-западный ветер, температура воздуха понизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, сильный ветер хазри с 5 июля до утра 8 июля вызовет дискомфорт у метеочувствительных людей, однако понижение температуры благоприятно повлияет на их состояние.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Западный ветер днем усилится. Ночью 21-26°, днем 35-40° тепла, местами 43°, в горах ночью 17-22°, днем 28-33° тепла.

Со второй половины дня 5 июля до утра 8 июля в некоторых районах усилится северо-западный ветер, 7 июля ожидаются грозы, дожди, град. Температура воздуха 7-8 июля понизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня воды в реках.