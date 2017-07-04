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Масштабная операция против мафии в Италии

 

Полиция Италии проводит широкомасштабную операцию против организованной преступности на юге страны, сообщает издание La Repubblica.

Согласно их данным, в операции участвуют более тысячи представителей правоохранительных органов, которые используют вертолеты, собак-ищеек и специалистов, занимающихся поиском бункеров и убежищ мафиози.

Операция направлена против 116 представителей различных криминальных семей, подозреваемых в причастности к преступному объединению, фактах вымогательства, мошенничества, незаконного владения оружием и других правонарушениях.

Под подозрение полиции также попали некоторые бывшие и действующие политики, в частности, мэр города Аветрана Антонио Мина и глава коммуны Эркье Джузеппе Маргерити.

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