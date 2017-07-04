Масштабные учения Ирана на Каспии

В Каспийском море стартовали военные учения Военно-морского флота Ирана под кодовым названием «Сила и устойчивая безопасность 96», сообщают иранские СМИ.

Командующий Северным флотом и 4-й зоной ВМС Ирана Ахмадреза Багери сказал, что масштабные учения проводятся в пять этапов, первый из которых состоялся еще весной.

«Первый этап был проведен в марте. Пятый, последний, этап учений состоится в августе 2017 года и охватит более 88 тысяч квадратных метров площади в Каспийском море», — заявил Ахмадреза Багери.

Во время учений планируется использовать новое оборудование и вооружение, включая ракетно-космические системы класса «берег-море», системы наблюдения и разведки, подразделения подводных пловцов и коммандос.