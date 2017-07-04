За три года конфликта в Донбассе сумма причиненного войной ущерба составила около 50 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, сообщает во вторник, 4 июля, УНН.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест», — пояснил Руснак.

В конце июня замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы в Донбассе. По его словам, причиной бедствия станет затопление угольных шахт и подъем на поверхность радиоактивных вод.

«Согласно докладу Национальной академии наук, Донбасс обречен максимум в течение десяти лет», — отметил он.