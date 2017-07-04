Министр обороны Турции о новых операциях в Сирии

В случае необходимости Турция может начать новые военные операции в Сирии, сказал во вторник в интервью телеканалу TRT Haber министр обороны Турции Фикри Ишык.

Ишык отметил, что Турция вправе нейтрализовать любую угрозу извне, и в частности из Сирии.

По его словам, ни одна страна не имеет права диктовать Турции в регионе.

Начиная с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщается, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).