Немецкая контрразведка о возможном вмешательстве России в выборы в Германии

Контрразведка ФРГ утверждает, что боится попыток российских спецслужб оказать влияние на выборы в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября, говорится в докладе ведомства, который представлен во вторник в Берлине, передает РИА Новости.

"Прежде всего в свете предстоящих в 2017 году федеральных выборов нужно исходить из того, что российские государственные службы будут пытаться усиленно влиять на партии, политиков и общественное мнение. Эта тема продолжает оставаться важным пунктом работы Федерального ведомства по защите Конституции", — говорится в документе.

На чем основаны эти выводы, в докладе не уточняется.

При этом в отчете не упоминается скандал с прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель американскими спецслужбами.