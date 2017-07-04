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Российский оппозиционер сбежал из страны

 

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию из-за того, что в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом Газете.Ru сообщил пресс-секретарь Партии националистов Денис Романов.

«В отношении Мальцева возбудили дело по статье «Создание экстремистского сообщества». Следователи считают таковым организацию «Артподготовка», созданную Мальцевым», — сказал Романов.

По его словам, Мальцев пытался через Белоруссию въехать в Украину, однако туда его не пустили.

«Тогда по каким-то еще каналам он перебрался в Молдавию, но это не финальная точка его остановки», — отметил Романов.

По его словам, на данный момент неизвестно, в какую именно страну планирует прибыть Мальцев.

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