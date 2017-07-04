Минздрав выявил фальшивые дипломы

«За истекший период этого года выявлено 28 фальшивых дипломов. В связи с этим направлено обращение в соответствующие государственные структуры», — заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля Министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов, передает Report.

По его словам, в основном встречаются фальшивые дипломы, выданные от имени среднеспециальных медицинских учебных заведений (медицинских колледжей): «Аналогичные факты от имени вузов встречаются довольно редко».

Э.Азизов добавил, что по сравнению с предыдущими годами статистика фальшивых дипломов заметно сократилась.

Официальный представитель Минздрава заявил, что 20-30% выявленных в этом году фактов касается лиц, вернувшихся после учебы за границей.