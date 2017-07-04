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Канада выплатит $8 миллионов самому молодому заключенному Гуантанамо

 

Канадское правительство собирается принести извинения и возместить ущерб, выплатив $8 млн бывшему заключенному тюрьмы Гуантанамо, который признал себя виновным в убийстве американского солдата в Афганистане, когда ему было 15 лет. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечает издание, верховный суд страны признал, что следователи применяли на допросе Омара Хадра недопустимые методы воздействия, чтобы добиться признания.

Хадр родился в Канаде и был захвачен в плен в 2003 году при штурме лагеря «Аль-Каиды». Его поместили в лагерь Гуантанамо, где он оказался самым молодым заключенным и провел 8 лет в ожидании приговора. В 2010 году его признали виновным в убийстве американского сержанта-медика и осудили на еще 8 лет, а спустя два года Хадра отправили для отбывания остальной части срока в Канаду, где освободили в 2015 году после апелляции адвокатов.

Верховный суд Канады еще в 2010 году выразил сомнение в справедливости приговора, вынесенного Хадру. Решение о выплате Хадру 10,5 млн канадских долларов ($8 млн) стало результатом соглашения его адвокатов с властями Канады.

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