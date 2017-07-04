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Турция разработает систему ПРО при помощи Франции и Италии

 

Турция будет разрабатывать собственные комплексы противоракетной обороны (ПРО) в сотрудничестве с Францией и Италией, заявил министр обороны Фикри Ишык в интервью телеканалу TRT.

В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта по поставке Анкаре зенитно-ракетных систем С-400. Помощник президента Владимир Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

«Согласование всех технических вопросов завершено, и мы находимся на завершающем этапе принятия решения о покупке у России С-400. Мы будем реализовывать свои неотложные потребности как по покупке С-400, так и по разработке наших собственных комплексов ПРО в сотрудничестве c Францией и Италией», — заявил Ишык.

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