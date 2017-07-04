Рамзан Кадыров наградил своего министра-азербайджанца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал торжественный ужин в честь медицинских работников, отметив лучших из них наградами. Мероприятие прошло в Грозном в Гранд-холле «Фирдаус», сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Чечня сегодня».

На этом мероприятии глава Чечни дал высокую оценку работе министра здравоохранения Эльхана Сулейманова, отметив, что достигнутые успехи стали возможны благодаря полной самоотдаче министра, его опыту и авторитету среди коллег в России и за рубежом.

«Эльхан Сулейманов добился очень хороших результатов. Он вывел сферу здравоохранения на совершенно новый уровень. Я считаю его находкой для всех нас. В правительстве России специалисты дают положительную оценку его деятельности. Уверен, что в ближайшем будущем под руководством Эльхана Абдуллаевича мы сможем решить многие проблемы здравоохранения: нехватку специалистов узкого профиля, квалифицированных специалистов», - сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни вручил Э.Сулейманову высшую награду ЧР - орден Кадырова. Награда присуждена за безупречный, добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в апреле 2014 года Эльхан Сулейманов по приглашению Рамзана Кадырова переехал из Москвы в Грозный, где возглавил республиканский онкологический диспансер и одновременно выполнял обязанности советника главы республики по вопросам здравоохранения.

Эльхан Сулейманов родом из Гусарского района Азербайджана, с отличием окончил Азербайджанский медицинский университет, после учебы работал в Бакинском онкологическом научном центре. В Москве окончил аспирантуру на базе Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина. Кандидат медицинских наук. Стажировался в США и Германии.