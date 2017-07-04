Очередной успех ADY Express

ООО ADY Express с первых дней своего создания предпринимает шаги для того, чтобы построить свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами, и смогло добиться влияния в сфере транспорта и логистики как в Азербайджане, так и во всем регионе. Сегодня среди клиентов компании значатся владельцы грузов и крупные грузоперевозчики целого ряда стран.

В первую очередь этого удалось достичь за счет эффективной системы управления, успешного менеджмента и качественных услуг, предоставляемых клиентам.

В эти дни компания добилась еще одного успеха. ООО ADY Ekspress удостоено со стороны немецкой компании TÜV Thüringen e.V стандарта качественной системы управления İSO 9001-2015.

Сертификат İSO 9001-2015 является самым последним и современным среди всех стандартов качества İSO. Данная версия предполагает внедрение самых современных международных стандартов, определяющих качество управления и уровень оказанных клиенту услуг.

Чтобы получить сертификат İSO 9001-2015, компания приняла ряд важных решений и обеспечила их исполнение. Сюда входит документация, повышение профессионального уровня кадров, усовершенствование процесса удовлетворенности клиента, формирование системы внутреннего аудита и др.

İSO 9001-2015 наглядно показывает, что ADY Express является доверенным партнером и оказывает качественные услуги в сфере транспорта и логистики.