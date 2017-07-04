Юнкер назвал «смешным» пустой Европарламент

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал членов Европарламента за пропуск заседания, сообщает BBC.
Как отмечается, стоя в совершенно пустом зале, Юнкер назвал такое поведение «смешным» и «совершенно нелепым», а членов парламента — «несерьезными» людьми.
«На пленарном заседании присутствуют только несколько членов для обсуждения проблемы. Вы смешны», — заявил Юнкер.
Отмечается, что из 751 депутата парламента на заседании, где планировалось обсуждение перераспределения беженцев из Италии и Греции, присутствовали не более 30 человек.